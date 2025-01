Como a união entre tecnologia e empreendedorismo está transformando o jeito que fazemos negócios

Neste ano que está começando, surgem novas oportunidades em todas as áreas, especialmente quando se unem dois campos de atuação bem integrados: a tecnologia e o empreendedorismo. Em um mundo cada vez mais tecnológico, empreendedores com uma boa ideia, ferramentas adequadas e corretos incentivos e orientações encontram terreno fértil para a inovação e o desenvolvimento. A inteligência artificial, o big data e a Internet das Coisas (IoT) trazem recursos poderosos que permitem identificar lacunas no mercado e criar soluções inovadoras.

E não faltam exemplos no dia a dia. Quem nunca se beneficiou de aplicativos de transporte, hospedagem, financeiros e de entregas em domicílio? Todos nasceram e cresceram com base tecnológica, com análise de dados para entender as necessidades dos consumidores, permitindo o desenvolvimento de produtos e serviços personalizados e eficazes. A tecnologia também proporciona aos empreendedores a chance de promover a sustentabilidade e a responsabilidade social. Com o acesso a tecnologias limpas e soluções digitais, é possível criar empreendimentos que não apenas buscam lucro, mas têm um impacto positivo no meio ambiente e nas comunidades.

O Instituto Atlântico tem um histórico de desenvolvimento e incentivo a empresas de base tecnológica que caminham neste sentido. Um dos cases recentes é o da Vem Quitar, startup criada por colaboradores do Atlântico, que oferece uma solução destinada a facilitar a negociação de dívidas entre empresas e clientes, com base no uso de recursos de inteligência artificial e Ciência de Dados.

Por fim, a tecnologia facilita conexões e colaborações entre empreendedores, o que pode trazer soluções inovadoras para problemas sociais complexos. Plataformas digitais permitem que empreendedores de diferentes partes compartilhem ideias, recursos e experiências, fomentando um ambiente colaborativo que pode levar ao desenvolvimento de produtos e serviços com impacto significativo. Dessa forma, a aliança entre tecnologia e empreendedorismo pode contribuir muito para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa para todos.