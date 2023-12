Cantar é vida, sentimentos

Cantar o amor é algo de mais inspirador na vida de um artista. Revelar os sentimentos, conseguir traduzir através de canções é algo que não tem preço.

Mesmo depois de mais de 2.500 eventos realizados, a emoção flui ao contar a história de cada casal através da música.

Cada celebração (independente do credo) é única e conta a história dos dois. Para cada momento da celebração (Entrada dos padrinhos, família, Noivo, Noiva e etc) é escolhida uma música que melhor traduz cada instante e que os convidados percebam a identidade do casal.

Gosto de me conectar ao casal, entender um pouco da história, o que se for tocado, todos pensem: “É a cara deles!”.

Quanto mais desafiador e único, mais exclusivo se torna. Minha maior satisfação é poder atender um pedido do noivo, por exemplo, pra tocar um “Rock pesado” trazendo a leveza do piano, cordas e voz, ou tocar uma música que remete aos personagens de anime favoritos e ver a reação dos convidados. Cantar uma música composta por um parente que já não está entre eles e ser a voz que traz vida a lembranças de família ao momento mais especial deles.

Seja português, inglês, espanhol, japonês, mandarim, qualquer língua, música ou estilo musical escolhido o que para nós mais importa é que todos enxergarem em cada nota cantada a emoção e o traço do casal. Nervosismo, ansiedade, sorrisos, alegria, lágrimas.

Um turbilhão de emoções recheiam esse momento, muitas vezes arquitetado por anos, vivido intensamente por parentes e amigos que junto do casal partilham desse momento único. É fundamental, para ele, uma trilha sonora que seja única escolhida e executada com maestria, Intensidade e entrega.

Ouvir, perguntar, entender, ter empatia e muito amor pelo que faz são requisitos fundamentais para quem vai interpretar esse momento que nunca mais vai se repetir. Não há como traduzir o quanto é prazeroso e gratificante cantar o amor, ficar marcado como a voz que cantou o “SIM”.

Enfim: cantar em casamentos é mais do que uma performance; é uma entrega emocional que transcende as notas musicais e alcança o coração de todos os presentes.