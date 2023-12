Atendimento ao cliente: o futuro com a tecnologia

Manter um bom padrão de atendimento é fundamental para o sucesso de uma empresa e a satisfação do cliente. O atendimento é a forma como a empresa se conecta com seus consumidores, e um bom atendimento pode melhorar o relacionamento entre as partes, aumentar a satisfação e confiança dos clientes, aumentar as taxas de retenção da empresa, ter um diferencial competitivo, conhecer melhor o público e conseguir se antecipar frente às necessidades, aprimorar os processos com base nos feedbacks recebidos, entre outros pontos. Além disso, o atendimento padronizado é capaz de agilizar a resolução das demandas e consolidar a credibilidade da empresa.



Nos últimos anos, com a evolução da tecnologia, o atendimento ao cliente tem se tornado cada vez mais ágil e eficiente, permitindo que as empresas ofereçam soluções de autoatendimento, como bots e áreas de perguntas frequentes, que estão disponíveis 24 horas, sem a necessidade de um atendente humano na recepção. Nesse aspecto, os chatbots têm sido amplamente utilizados para melhorar a experiência do cliente enquanto escalam a capacidade em volume de suporte do negócio.



Outro movimento importante do mercado está associado à inteligência artificial e ao uso de assistentes virtuais. A primeira tem sido usada para prever as necessidades dos clientes e antecipar problemas antes que eles ocorram. Já a segunda tendência pode ajudar os clientes a realizar tarefas simples, como fazer pedidos ou agendar compromissos.



No futuro, é possível que os chatbots sejam capazes de realizar tarefas mais complexas e interagir com os clientes de forma mais natural, utilizando tecnologias como processamento de linguagem natural (NLP) e reconhecimento de voz. É provável também que as empresas adotem sistemas omnichannel para unificar todos os canais de comunicação com o cliente em uma única plataforma.



No entanto, é importante lembrar que a tecnologia não pode substituir completamente o atendimento humano. Em muitos casos, os clientes ainda preferem um atendente humano para resolver problemas mais complexos ou para obter informações mais detalhadas. Para garantir um bom atendimento, é importante que a empresa invista em treinamento para seus funcionários, para que eles possam lidar com as demandas dos clientes de forma eficiente e profissional. Além disso, é importante que a empresa ofereça canais de comunicação variados para que os clientes possam entrar em contato de acordo com suas preferências.



Camila Barboza é supervisora de Atendimento Mêntore Bank