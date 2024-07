Atenção aos efeitos climáticos

As mudanças climáticas dos últimos anos têm gerado cada vez mais preocupações junto a autoridades do Poder público; de estudiosos que se debruçam sobre o tema, bem assim da comunidade interna e externa, que seguidamente vem se reunindo em seminários, congressos e outros eventos para discutir soluções capazes de manter preservado o meio ambiente.

Diariamente assistimos notícias sobre catástrofes naturais, sejam por excesso de chuvas ou pela constante falta de quedas pluviométricas, em ambos os casos, afetando milhões de seres vivos (pessoas e animais), que se obrigam a migrar de seus lares e/ou habitat natural, ensejando um êxodo nunca visto em nosso planeta.

Aqui, entre nós, temos as recentes devastações de cidades em quase sua totalidade, no Rio Grande do Sul, que durante o mês de abril compelindo a milhares de moradores a deixarem suas casas, enquanto outros tiveram a vida ceifada junto com os bens materiais, num computo lastimável de quase 180 mortos, e ainda 34 pessoas desaparecidas.

Tragédia também de proporções inenarráveis ocorreu na Índia e no Paquistão, há 14 anos, quando cerca de duas mil pessoas morreram em virtude de fortes chuvas que atingiram diversas regiões de ambas as nações asiáticas, que em períodos frequentes hão padecido com desastres causados por fenômenos naturais.

Ressalte-se que nos Estados Unidos, vários estados se encontram em alerta, há semanas, nesse caso, por conta do calor intenso que aflige um contingente de 80 milhões de pessoas, com temperaturas beirando os 50 graus em diferentes recantos da grande potência mundial.

A situação por lá é tão crítica que na passada semana – pasme! –, a mídia publicou imagem da histórica estátua de Abraham Lincoln (ex-presidente do país) com a cabeça derretida pela ação do sol.

Outro flagelo que toma direção temerária são as queimadas ora devastando o nosso Pantanal, onde já foram detectados mais de três mil focos de incêndio, entre 1º de janeiro e 25 de junho, dizimando uma área equivalente a 680.000 campos de futebol.

Governantes das três esferas precisam estar precavidos, pois a natureza há muito pede socorro!

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte