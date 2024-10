Advogado: o professor da vida

Com a recente comemoração do mês do professor, é válido lembrar que cada um de nós possui um pouco dentro de si desse profissional. Trago uma reflexão também sobre o advogado, que muitas vezes exerce também a profissão de professor em faculdades e cursinhos, mas que antes disso é considerado já o professor da vida. Afinal, desde o início da sua carreira, ele precisa lidar com dilemas, situações que perpassam pela ética e processos desafiadores que se tornam verdadeiras lições de vida. Ensinamentos esses que podem passar de geração para geração, não obrigatoriamente em uma sala de aula, mas durante o percurso da vida.

Com o advogado, é possível aprender sobre a arte de ouvir e de, acima de qualquer coisa, ser humano. Muito além das Leis, esse profissional precisa ter uma escuta ativa, um olhar sincero para cada caso. Esse profissional entende que, muito além de um processo, ali existe a vida de um ser humano pautada em cada julgamento. Aprender a ouvir e a tratar todo mundo igual, é uma das maiores virtudes e ensinamentos da advocacia. Não menos importante, aprender a arte de argumentar também é essencial.

Trazendo para a rotina da vida, até mesmo para fazer compras, para fazer uma viagem, é preciso ter um bom poder de argumentação e fazer uma análise criteriosa. Outro ponto que se destaca o advogado, professor da vida, é com o seu poder de resiliência, perseverança e esperança. Muitas vezes, é preciso enfrentar anos de processo na justiça, de casos que parecem não ter nenhuma solução… mas o advogado não desiste.

Afinal, essa palavra nem mesmo existe no seu dicionário. E sobretudo, o advogado ensina a importância de conhecer os seus direitos e deveres, para que assim a sociedade tenha cidadãos mais conscientes em qualquer situação que a vida venha a surpreender. Admiro cada advogado que faz parte da minha história, cada advogado professor que convivo, porque vejo a sua capacidade de transformar a vida de alguém com seus ensinamentos. Admiro também todos os professores das mais diversas áreas, afinal esses profissionais sempre possuem uma lição para além das teorias dos livros para guiar nossa vida.

Matheus Brito é sócio-diretor da Unijuris