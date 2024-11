O ENEM é uma grande oportunidade para abrir portas no ensino superior, e a redação é um dos momentos mais importantes dessa prova. Lembro que, quando me submeti ao exame em 2010, dediquei bastante tempo ao texto dissertativo-argumentativo, tendo em vista que essa nota poderia aumentar as chances de aprovação no SISU. Logo, fui aprovada em Letras Português - Literaturas para a Universidade Federal do Ceará. Uma emoção indescritível.

Por essa razão, a redação do ENEM exige mais do que estratégias textuais e modelos de estruturas previamente decorados: é a hora de mostrar sua capacidade de selecionar, relacionar e interpretar ideias para defender pontos de vista a partir da construção de argumentos claros e consistentes. Por isso, é essencial se preparar bastante para redigir um texto sobre quaisquer temas que possam surgir.

Para isso, treinar sua escrita com frequência é um dos passos fundamentais. Essa prática ajuda você a se acostumar com a estrutura do tipo textual dissertativo-argumentativo cobrado e adquirir confiança na realização da prova. Experimente fazer redações, revisar e identificar seus pontos fortes e áreas de melhoria. Além disso, se possível, reescreva seus textos para observar o que pode ser ajustado. Essas revisões e o feedback de professores da área são muito valiosos, pois mostram detalhes importantes e como fazer para aprimorá-los.

Outro ponto importantíssimo é o gerenciamento do tempo. Na hora da prova, será necessário escrever um texto de até 30 linhas dentro de um tempo limitado, então treinar essa habilidade pode fazer toda a diferença. Simule o tempo da redação do ENEM durante os estudos para não se sentir pressionado no dia. Essa estratégia ajuda você a se organizar melhor e a desenvolver um texto claro e coerente sem correr contra o relógio.

Por fim, mantenha-se calmo e confiante no seu preparo. Cada treino e cada dica fazem a diferença para que você alcance o seu melhor na redação. Lembre-se de respirar fundo, focar no tema e colocar suas ideias no papel. Desejo a todos uma excelente prova!