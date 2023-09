A IA e o setor financeiro

A Inteligência Artificial, também chamada de IA, é um avanço tecnológico que permite que sistemas simulem uma inteligência similar à humana. Essa tecnologia revolucionária tem impactado significativamente diversos setores da sociedade, inclusive o financeiro, transformando instituições que operam no segmento oferecendo serviços e criando novas possibilidades. No entanto, é preciso ter atenção à competência dos sistemas com IA, para garantir que gerem informações precisas e confiáveis.

Essa ferramenta vem alterando modelos operacionais tradicionais das instituições financeiras, que por sua vez buscam adaptar a tecnologia às suas atividades. Como exemplo, posso citar a Aptare Tecnologia, especialista em desenvolvimento de bancos digitais e ecossistemas financeiros, que têm implementado a IA em seus processos internos e sistemas financeiros com grandes resultados para seus clientes, como na detecção de fraudes. Com a IA, localizam atividades suspeitas e padrões incomuns nas transações financeiras de uma forma rápida, ajudando na prevenção de ataques ao sistema.

Com a ajuda dessa inteligência, foram desenvolvidos sistemas que permitem fazer uma análise no risco de crédito, avaliando dados financeiros e outros fatores de forma mais rápida. Com base nas transações e histórico de pessoas físicas ou jurídicas, é possível fazer recomendações personalizadas de produtos e serviços financeiros que atendem necessidades específicas. Por meio da IA pode-se usar dados para fornecer recomendações de investimento personalizados, melhorar a satisfação do público e aumentar a retenção no mercado financeiro. Sem falar na previsão de fluxo de caixa, com a análise de padrões de gastos e receitas para definição orçamentária, entre outras vantagens.

O fato é que a adesão de empresas de serviços financeiros à inteligência artificial vem aumentando e altera a forma de atrair clientes, mas requer habilidades específicas para lidar com novos modelos de negócios. O avanço das discussões sobre o assunto certamente propiciará um ambiente mais seguro para o uso da IA em serviços financeiros, trazendo um potencial enorme de melhoria e expansão na prestação de serviços financeiros no país.