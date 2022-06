A estratégia da proteção de dados

Não há empresa hoje que pretenda ser competitiva que refute aplicar recursos no chamado ESG - que engloba meio ambiente, sociedade e governança. No entanto, investir em cibersegurança também é tão importante quanto. Afinal, evitar casos de fraudes online, apropriação de identidades digitais ou, pior, um apagão dos dados da companhia, como ocorreu recentemente com instituições públicas e privadas, pode ser desastroso para o desenvolvimento do negócio. Porque, com o avanço cada vez maior da tecnologia e dos sistemas de informações, além da consolidação da Lei Geral de Proteção de Dados, a segurança cibernética é o que garante o pleno funcionamento dos negócios.

Por essas razões, pode-se afirmar que cuidar da proteção dos dados das empresas não é mais um diferencial competitivo: é uma necessidade. Bem por isso, os aportes mundiais em tecnologia e serviços de segurança da informação e gerenciamento de risco cresceram mais de 12% em 2021 e, segundo estimativas da consultoria Gartner, devem continuar subindo neste ano. É a confirmação de uma pesquisa feita pela própria Gartner, com mais de 2 mil CIOs, a respeito de segurança cibernética e da informação: 61% afirmaram que a área é prioridade para novos gastos em 2022.

Porém, um investimento tão estratégico deve ser realizado de maneira assertiva. Para isso, empresas especializadas devem ser contratadas, com expertise para implementar tecnologias de defesa. Além disso, é importante definir um orçamento para essa finalidade, de modo que a companhia proteja seus ativos mais valiosos, considerando que os gastos para prevenir ataques cibernéticos são muito menores do que reparar os danos. Afinal, quando uma organização é vítima de fraude, há prejuízos relacionados à contenção da ameaça, mas há perdas maiores: os danos de reputação e perda de negócios.

Dessa forma, a responsabilidade dos gestores sobre os processos da empresa abrange a segurança de dados. Ao investir nisso, a companhia está protegendo sua imagem e sua marca, reduzindo perdas intelectuais e financeiras e atendendo a requisitos legais e às conformidades regulatórias.

Alberto Jorge é CEO da Trust Control