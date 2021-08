A agenda ESG e a mobilidade elétrica

As agendas ESG já estão entre os temas mais falados nos últimos anos. Falar sobre o tema envolve questões ambientais, sociais e de governança corporativa e virou uma responsabilidade, a fim de mostrar posicionamento a favor de um desenvolvimento mais sustentável e conjunto com seus stakeholders. Dentro desse tema, uma das saídas mais aderentes e com menor impacto negativo é a mobilidade elétrica, plataforma que faz parte de discussões na cúpula do clima, onde diversos países têm assumido compromissos de transição da mobilidade à queima de combustíveis fósseis, para a mobilidade elétrica.

Sem a aceleração da mobilidade elétrica, a neutralização dos gases de efeito estufa é praticamente impossível, e o Brasil precisa gerir e planejar estratégias de infraestrutura, além de estabelecer políticas sólidas para oferecer planos de incentivo, estrutura de recarga e conhecimento amplo da população para detalhar as vantagens da mudança do perfil de mobilidade.

O Brasil tem vantagem competitiva importante no tema: a formação da matriz energética nacional, que em 2020 já representava 83% de fontes renováveis e olhando para as agendas ESG, essa matriz renovável e limpa é um passo de governança importante para que a mobilidade elétrica seja implementada solidamente e com baixo impacto ambiental.

Uma evolução constante nas fontes eólicas e solares, será um grande caminho no desenvolvimento da mobilidade elétrica nacional e que pode impulsionar o crescimento de veículos elétricos, excedendo as expectativas atuais de apenas 10% da frota nacional em 2030.

Nosso país ainda engatinha na corrida pela mobilidade elétrica, porém, o envolvimento das empresas nas agendas ESG através dos compromissos firmados é um agente impulsionador importante. Dentro desse debate, será realizado o I Seminário de Mobilidade Elétrica, nos dias 3 e 4 de agosto, pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

O encontro será gratuito e online. Eventos desse porte contribuem e muito para a rápida popularização do tema, que será muito expressivo nos próximos anos, sacudindo o mercado, que tende a optar por energias limpas e renováveis.

Luiz Otávio Goi Junior

Gestor Corporativo de SGi