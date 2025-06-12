Diário do Nordeste
Governo do Ceará abre vagas para cursos que promovem o empreendedorismo

Programa ofertado para beneficiários do Ceará Sem Fome já capacitou mais de 21 mil pessoas

Agência de Conteúdo DN 28 de Outubro de 2025

Conheça o PReVio, programa de prevenção à violência no Ceará

Presente em 10 municípios, programa do Governo do Estado reúne mais de 30 projetos voltados à proteção de jovens, mulheres e comunidades vulneráveis

Agência de Conteúdo DN 22 de Outubro de 2025
Vilas Sociais do Ceará levam esporte, cultura e qualificação às comunidades

Vilas Sociais do Ceará levam esporte, cultura e qualificação às comunidades

Equipamentos da Secretaria da Proteção Social oferecem atividades gratuitas em Fortaleza, fortalecendo vínculos sociais e oportunidades para todas as idades

Agência de Conteúdo DN 30 de Setembro de 2025
Vapt Vupt facilita acesso a servicos essenciais em todo o Ceara

Vapt Vupt facilita acesso a serviços essenciais em todo o Ceará

Unidades em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral reúnem serviços de órgãos como Detran, INSS, Sine/IDT, Procon e TRE

Agência de Conteúdo DN 18 de Setembro de 2025
Detran-CE lança plataforma digital para transferência de veículos

Detran-CE lança plataforma digital para transferência de veículos

Novo sistema digital reduz tempo de espera e garante mais praticidade, segurança e economia aos motoristas cearenses

Agência de Conteúdo DN 26 de Agosto de 2025
Salas sensoriais ampliam acessibilidade nas Casas do Cidadão

Salas sensoriais ampliam acessibilidade nas Casas do Cidadão

A Casa do Cidadão é um equipamento que facilita as demandas da população cearense

Agência de Conteúdo DN 20 de Agosto de 2025
Casas da Mulher Cearense oferecem acolhimento 24h a vítimas de violência doméstica

Casas da Mulher Cearense oferecem acolhimento 24h a vítimas de violência doméstica

Iniciativa do Governo do Ceará promove acolhimento e recomeço com dignidade

Agência de Conteúdo DN 23 de Julho de 2025
Programa VaiVem garante transporte gratuito na Região Metropolitana de Fortaleza

Programa VaiVem garante transporte gratuito na Região Metropolitana de Fortaleza

A mais recente expansão do programa contempla pessoas que buscam emprego fora do município onde residem

Agência de Conteúdo DN 16 de Julho de 2025
Projeto Acolher impulsiona cidadania com mais de 120 mil atendimentos em 2025

Projeto Acolher impulsiona cidadania com mais de 120 mil atendimentos em 2025

Iniciativa da Secretaria da Proteção Social oferece ampla gama de serviços gratuitos à população, toda sexta-feira

Agência de Conteúdo DN 18 de Junho de 2025
Status de estado livre da febre aftosa sem vacinação beneficia agropecuária cearense

Status de estado livre da febre aftosa sem vacinação beneficia agropecuária cearense

Conquista foi alcançada no final de maio e permite ao estado acessar novos mercados

Agência de Conteúdo DN 12 de Junho de 2025
