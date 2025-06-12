Usuário Exemplo
Programa ofertado para beneficiários do Ceará Sem Fome já capacitou mais de 21 mil pessoas
Presente em 10 municípios, programa do Governo do Estado reúne mais de 30 projetos voltados à proteção de jovens, mulheres e comunidades vulneráveis
Equipamentos da Secretaria da Proteção Social oferecem atividades gratuitas em Fortaleza, fortalecendo vínculos sociais e oportunidades para todas as idades
Unidades em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral reúnem serviços de órgãos como Detran, INSS, Sine/IDT, Procon e TRE
Novo sistema digital reduz tempo de espera e garante mais praticidade, segurança e economia aos motoristas cearenses
A Casa do Cidadão é um equipamento que facilita as demandas da população cearense
Iniciativa do Governo do Ceará promove acolhimento e recomeço com dignidade
A mais recente expansão do programa contempla pessoas que buscam emprego fora do município onde residem
Iniciativa da Secretaria da Proteção Social oferece ampla gama de serviços gratuitos à população, toda sexta-feira
Conquista foi alcançada no final de maio e permite ao estado acessar novos mercados