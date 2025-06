Status de estado livre da febre aftosa sem vacinação beneficia agropecuária cearense

No dia 29 de maio, o Ceará recebeu o status de estado livre da febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). O certificado foi entregue durante a 92ª Sessão Geral da OMSA, realizada em Paris, na França.

A conquista também ocorreu em nível nacional, com o Brasil recebendo a mesma certificação. A cerimônia de entrega ocorreu no último dia 6 de junho e o presidente Lula foi ao país europeu receber o certificado.

Hoje, o Brasil já exporta carne suína e bovina para 160 países. Com o status internacional, novos mercados poderão ser alcançados, como o Japão, que possui grandes exigências sanitárias.

De acordo com Amorim Sobreira, diretor de Sanidade Animal da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri), o cuidado com a febre aftosa no Brasil começou nos anos 1980. Desde então, foi feito um trabalho coletivo de diversas entidades junto ao setor da agropecuária para a erradicação da doença no país.

Legenda: Amorim Sobreira (Diretor de Sanidade Animal da Adagri); Marcelo Mota (Mapa); Elmo Aguiar (Presidente da Adagri) e Joaquim Sampaio (Coordenador Adagri) Foto: Comitiva / Divulgação

O especialista comenta que animais criados em áreas que contam com o reconhecimento internacional conquistado pelo Ceará possuem um maior valor agregado.

“No Nordeste, nós somos o estado que possui uma vantagem em relação à nossa localização geográfica, pois não temos fronteiras com outros países e grande parte do nosso território é banhado pelo oceano Atlântico”, explica Amorim Sobreira.

Trabalho recompensado

Para chegar ao resultado de estado livre da febre aftosa sem vacinação, foram décadas de atuação. Entre os principais desafios, Amorim elenca a ação de levar a conscientização necessária ao produtor rural, além de alguns problemas relacionados à aplicação das vacinas, como reações inflamatórias nos animais, e a necessidade da implantação de rastreamento dos animais.

“Esses foram os principais pontos de desafios que conseguimos suplantar para atingirmos esse reconhecimento internacional”, conclui.