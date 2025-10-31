Diário do Nordeste
Kátia Cilene na redação do Sistema Verdes Mares

É Hit

Kátia Cilene grava DVD 'Inesquecível' com versões inéditas em Fortaleza

Produtor Ramon no Beat assina produção musical de cantora

João Lima Neto 05 de Setembro de 2025
Xand Avião falou sobre relação com Solange Almeida em conversa com Maju Coutinho

É Hit

Xand Avião elogia Solange Almeida e fala sobre futuro show com cantora: 'Nada impede'

Cantor relembrou saída de cantora do grupo Aviões

Redação 30 de Junho de 2025
Sacha A Fazenda 16

Zoeira

Enquete A Fazenda: parcial atualizada aponta favorito do público para virar fazendeiro da semana

Berlinda será formada ao vivo sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu

Redação 06 de Novembro de 2024
Diretora artística ao lado de dançarinas de novo projeto audiovisual de Wesley Safadão

É Hit

Wesley Safadão retorna dançarinas para gravar DVD 'TBT 2' em Caruaru

Márcia Fellipe e Mara Pavanelly são atrações confirmadas em nova produção audiovisual

João Lima Neto 21 de Outubro de 2022
Taty Girl postou fotos com Rogério Bill

É Hit

Cantores de forró prestam homenagens para Rogério Bill em redes sociais

Taty Girl e Xand Avião foram alguns dos forrozeiros que usaram as redes sociais para homenagear o empresário

João Lima Neto 20 de Junho de 2022
Rogério Bill enfrentava problemas no fígado

Opinião

Morre Rogério Bill, empresário da banda Forró Real

O empresário deixa dois filhos

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 20 de Junho de 2022
João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes são estreantes no São João em 2022

Opinião

João Gomes e Tarcísio do Acordeon estreiam no São João com agenda de 40 shows no mês; veja ranking

Um destaque entre as mulheres é a cantora Walkyria Santos

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 03 de Junho de 2022
Sebasthian (mão ao alto na foto) falou que saiu para seguir projeto pessoal

É Hit

Cantor da banda Forró Real anuncia saída do grupo

Forrozeiro passou 10 anos nos vocais

Redação 13 de Dezembro de 2021