Morre Rogério Bill, empresário da banda Forró Real

Rogério Bill, 51, empresário da banda Forró Real, faleceu na manhã desta segunda-feira (20). Herdeiro do empresário Chico Bill, ele estava internado em um hospital privado de Fortaleza e recebia tratamento contra uma doença no fígado.



Segundo familiares, o velório do empresário acontece em casa, no município de Caucaia. O enterro será no Cemitério Público do Caranguejo, no bairro Garrote, na região conhecida como Cipó.

O empresário deixa dois filhos, Isabela, com nove anos, e Rogério Filho, com quatro anos.

A família do empresário é conhecida no meio forrozeiro pela importância do espaço criado com grandes casas de forró na década de 1990. A banda Forró Real, por exemplo, comemorou 30 anos em 2020.