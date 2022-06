Cantores de forró prestam homenagens para Rogério Bill em redes sociais

O empresário Rogério Bill, 51, ganhou homenagens de vários nomes do forró nas redes sociais. Taty Girl e Xand Avião foram alguns dos forrozeiros que usaram as redes sociais para falar sobre a importância do filho e herdeiro de Chico Bill para o forró. Ele morreu na manhã desta segunda-feira (20), em Fortaleza.

"Perdemos um grande amigo. Um cara que fez nome no forró cearense, no forró nordestino com o Forró Real. Deixar meu sentimo a toda família Bill", declarou Xand Avião.

Legenda: Rogério Bill ao lado da irmã, a cantora Nildinha



A forrozeira Taty Girl publicou um texto sobre a partida de Rogério Bill e lembrou momentos junto com o empresário.

"Ele sempre chorava quando me via, sentia uma emoção linda que os olhos brilhavam, falava pra mim que o sonho dele era que eu voltasse ao Forró Real. Mas sabia que era difícil por isso sempre me pedia pra cantar pra ele e era de uma alegria misturada com tristeza sempre que eu dava uma palhinha"

Outro nome do forró que prestou homenagem foi a cantora Laninha Show: "Muito aprendemos com você. Você, sua família e sua banda foram uma escola pra mim e para todos que passaram pela mesmo", declarou.

Legenda: Rogério Bill ao lado do pai Chico Bill Foto: Reprodução/Instagram

Nildinha Real, irmã de Rogerinho, publicou foto ao lado do irmão e um texto curto. "Amor eterno, meu irmão. Vou sempre lembrar de você assim".

Enterro acontece em Caucaia

Rogério Bill era herdeiro do empresário Chico Bill. Ele estava internado em um hospital privado de Fortaleza e recebia tratamento contra uma doença no fígado.



Segundo familiares, o velório do empresário acontece em casa, no município de Caucaia. O enterro será no Cemitério Público do Caranguejo, no bairro Garrote, na região conhecida como Cipó.