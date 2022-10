Wesley Safadão retorna dançarinas para gravar DVD 'TBT 2' em Caruaru

O cantor Wesley Safadão grava o projeto "TBT 2" em Caruaru (PE), neste sábado (22). Na nova produção audiovisual, o forrozeira irá regravar hits da banda Garota Safada — grupo do início da carreira do forrozeiro. A novidade do segundo volume será a presença de dançarinas.

Dyva Silveira, diretora artística de produções de Wesley Safadão, divulgou vídeo no Instagram com as dançarinas Aline Castaldo, Perlla de Cássia, Verônica Morais, Mirella Rosendo, Rayva Mikaella, Maria Madalena, Sara Alves e Theila Sabrina.

Veja vídeo:

"Tudo preparado com muito carinho e dedicação para fazer vocês viverem momentos incríveis", ressaltou Dyva Silveira em rede social.

A tour "TBT" do Safadão começou em Sergipe. Seguiu para Natal (RN), Belém (PA), Campina Grande (PB) e fechou a temporada 2019 em Mossoró (RN).

Márcia Fellipe e Mara Pavanelly participam de produção audiovisual

Estão confirmados como atrações de eventos nomes conhecidos dos fãs de forró. As cantoras Márcia Fellipe e Mara Pavanelly — vozes que dividiram duetos com Wesley Safadão na Garota Safada — estão confirmadas na produção audiovisual.

A festa leva ainda na programação apresentações de Calcinha Preta, Raí Saia Rodada e Taty Girl.

Foto: Divulgação

O show será uma maratona de sucessos para os fãs do astro cearense. Da fase Garota Safada, o público pode esperar hits como “Juras de amor”, “Tentativas em vão”, “Escravo do amor”, “Fui clonado”, “Disco voador” e “Vai esperar”.