Anitta coloca mansão de R$ 10 milhões à venda no Rio de Janeiro; veja fotos

A famosa mansão de Anitta no Rio de Janeiro foi colocada à venda pela cantora. O imóvel luxuoso localizado na Barra da Tijuca está avaliado entre R$ 10 milhões e R$ 12 milhões. A artista já estaria inclusive de casa nova, em outro bairro da capital carioca.

De acordo com a coluna Splash, do Uol, a funkeira anunciou a casa a uma imobiliária nesta quinta-feira (20). O imóvel possui 620 metros quadrados e foi comprado pela cantora em 2014. Após sair do BBB 21, a vencedora Juliette Freire passou alguns meses morando na mansão, inclusive.

Condomínio de luxo

A mansão conta com quatro suítes, closet, sala de estar, sala de jantar, jardim e até um "quarto do sexo". O local ainda tem uma ampla área externa, onde Anitta já promoveu diversas festas, com piscina aquecida, churrasqueira e spa.

A decoração da casa é inspirada no pop art e grafite e foi planejada por Amanda Ambrósio e Paula Ambrósio, do Estúdio Decore. Um dos destaques da mansão é uma parede com quadros de Anitta, Amy Winehouse, Marilyn Monroe, Rolling Stones, Frida Kahlo e Madonna.

Na área comum do condomínio de luxo há salão de festas, quadras poliesportivas, campo de futebol, academia de ginástica, quadra de tênis, sala de pilates e um octógono de MMA.

Veja fotos da mansão de Anitta

Legenda: A mansão tem uma ampla área externa Foto: Divulgação/Estúdio Decore

Legenda: A decoração das paredes da casa foi inspirada em pop art e grafite Foto: Divulgação/Estúdio Decore

Legenda: A mansão foi palco de várias festas promovidas por Anitta Foto: Divulgação/Estúdio Decore

Legenda: Amanda Ambrósio e Paula Ambrósio planejaram a mansão Foto: Divulgação/Estúdio Decore

