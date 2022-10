Luísa Sonza é criticada sobre aparência e rebate comentário de internauta

A cantora gaúcha Luísa Sonza, 24, não aceitou ser criticada por uma usuária da rede social Twitter, nesta quarta-feira (19). Uma conta publicou uma montagem com o "antes e depois" da artista e a acusou de estar destruindo a própria imagem.

"Famosos e seu incrível talento em destruir a própria imagem", escreveu o perfil @MaisaRuiva_ com diferentes fotos de Luísa Sonza.

Irritada, a cantora gaúcha respondeu o comentário em tweet.

Luísa Sonza Cantora Famosos e seu incrível talento em destruir a própria imagem", escreveu a internauta. "Amor, eu posso até estar destruída e acabada na sua opinião. Mas pelo menos coloca foto posada x foto posada. E não uma foto posada com uma foto da sua televisão enquanto eu dou entrevista, ainda com o olho entreaberto. Segue exemplo

Veja tweets:

Look supertransparente no Prêmio Multishow

Luísa Sonza usou o look supertransparente no Prêmio Multishow 2022. Na ocasião, a cantora usou um vestido preto revelador, que deixou à mostra a lingerie fio-dental, além de abrir mão do sutiã.

Para completar, Luísa ainda completou o look com longas botas de vinil que iam até à coxa.