Mari Fernandez passa por cirurgia e ficará afastada dos palcos: 'vou passar 15 dias descansando'

A cantora Mari Fernandez passou por uma cirurgia de desvio de septo, na noite de terça-feira (18). Para tranquilizar os fãs, a cantora publicou informações sobre a operação em texto no Twitter.

"Oi, pessoal. Operei hoje do desvio de septo, era uma coisa que me incomodava muito, atrapalhava de cantar nos shows, mas se Deus quiser a recuperação vai ser maravilhosa e vamos voltar com tudo. Me esperem, viu?", relatou Mari Fernandez.

Ainda em postagem, a cearense declarou que passará um tempo afastada dos shows para repouso: "Vou passar 15 dias descansando mas tô postando tudo no insta, vejam lá";

No Instagram, Mari Fernandez falou sobre ter chorado após a operação. "Tô aqui me recuperando. Vou mentir não, já chorei porque sou mole demais, né? Mas tá tudo bem. A cirurgia foi rápida e tranquila", comentou a forrozeira.

No Instagram, Mari Fernandez também falou sobre a realização de uma cirurgia para mudar o formato do nariz. "Nem que me paguem faço rinoplastia porque disseram que dói muito e eu sou mole".

O que é desvio de septo?

Legenda: Em vista da pressão causada pelo desvio, o indivíduo também pode sofrer com constantes dores de cabeça e enfrentar dificuldades para praticar exercícios, Foto: Reprodução/Hospital Federal de Bom Sucesso

O desvio de septo ocorre quando a estrutura que separa as duas narinas não é reta. O problema só requer atenção quando interfere na função de respirar. De acordo com Associação Americana de Otorrinolaringologia, 80% da população mundial tem desvio de septo. Apesar disso, a cirurgia de correção não é indicada para todos os pacientes.

As causas são muitas: crescimento excessivo, traumas causados por acidentes em esportes, veículos automobilísticos ou quedas, por exemplo, e até alterações durante o trabalho de parto podem provocar um desvio de septo.

Pode ser o caso de um distúrbio congênito ou manifestado na infância, durante o desenvolvimento dos ossos da face. Também pode resultar de processos inflamatórios, infecciosos e alérgicos crônicos.

Recomenda-se a cirurgia para os casos em que a congestão nasal se torna tão importante, que prejudica a respiração a ponto de atrapalhar a qualidade de vida do paciente.

⠀

É fundamental o acompanhamento regular com o otorrinolaringologia para que ele possa avaliar a evolução do caso e se for necessário, encaminhar para a cirurgia.