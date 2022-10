Nattan faz doação para instituição de tratamento contra o câncer onde mãe foi internada em Fortaleza

O cantor cearense Nattan emocionou os fãs com uma postagem no Instagram, no início da tarde desta terça-feira (18). Ele visitou a Associação Nossa Casa, no bairro Alvaro Weyne. Como forma de agradecimento pelo tratamento da mãe — que ficou internada na instituição — o cearense fez doação de alimentos.

"Hoje, faz exatamente um ano que minha mãe foi curada do câncer e eu tive que conhecer onde ela foi tão acolhida e cuidada. Esse lugar incrível onde eu fui ajudado", declarou Nattan em rede social.

Veja visita de cantor:

A direção da Associação ainda divulgou a doação de caixas com embalagens de leite em pó e farinha mingau na mesma rede social e agradeceu o reconhecimento do forrozeiro em publicação.

Associação Nossa Casa Ele deu um show de simpatia, e encantou a todos, com sua simplicidade, atenção, carinho e a forma como tratou pacientes e colaboradores durante a visita, espalhando alegria por onde passou

Câncer do colo do útero

Rosilene Santos, mãe do cantor Nattan, foi diagnosticada com um câncer do colo do útero. em pleno auge do cantor, em 2021.

"Foi num momento feliz da minha vida que veio com o baque. Eu estava conquistando tudo. Tudo fazia sentido e, ao mesmo tempo, não tinha mais sentido algum", declarou o cantor em entrevista no Otalab, do Uol.

A Associação Nossa Casa de Apoio à Pessoas com Câncer tem por missão: oferecer serviços humanizados e especializados na Assistência Social e Saúde a pessoas com câncer, além de desenvolver ações de prevenção e informação junto à comunidade do estado do Ceará.

Fundada em 2004, é uma organização sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade pública, estadual e possui o Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social (Cebas).