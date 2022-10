Nattan leva fã para hospital após queda em cinema; veja vídeo

O cantor Nattan pasou por um susto nesta quarta-feira, (5), após um fã cair no corredor do cinema. Izaias Fernandes foi levado ao hospital com a ajuda do próprio artista e amigos. No Instagram, o cearense mostrou toda a situação da noite, que acabou terminando no hospital.

Assista no vídeo abaixo:

O artista estava prestigiando o filme "Sorria", lançado no último dia 29 de setembro. Após o acidente, o fã foi levado ao hospital Evandro Ayres de Moura,o Frotinha do bairro Antônio Bezerra.

Nas redes sociais, Izaias agradeceu a ajuda do forrozeiro e mostrou o tonozelo machucado.

Repercussão

Fãs elogiaram a atitude do cantor após vídeo repercutir na internet. O dono do hit "Tem cabaré essa noite" acompanhou o fã na garupa da moto, enquanto Izaias foi no carro do artista.

Em suas últimas publicações no Instagram, Nattan compartilhou trechos das suas novas músicas presentes em seu novo DVD, previsto para a gravação no próximo dia 3 de novembro.