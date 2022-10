Equipe de Marília Mendonça alerta para golpe com nome da cantora

A equipe de Marília Mendonça denunciou que estão sendo realizados golpes no nome da cantora. Falsos leilões com peças de roupa e objetos da cantora, que morreu em novembro de 2021, estão sendo divulgados.

A assessoria da artista afirmou ao portal g1 que nenhum item de Marília Mendonça saiu da casa dela e está para venda. Os golpistas fazem o leilão falso de itens, como violões da cantora.

"Isso não é verdade, nada dela saiu da casa", afirmou a assessoria. A equipe disse que os familiares de Marília viram muitas publicações de falsos leilões, e acha importante alertar os fãs.

11 meses sem Marília

Marília morreu aos 26 anos em um acidente de avião, no dia 5 de novembro de 2021. A artista viajava para um show na cidade de Piedade de Caratinga, no oeste de Minas Gerais. A cantora era um dos principais nomes do sertanejo e deixou saudade em uma legião de fãs.

Além de Marília, também faleceram no acidente o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e o co-piloto do avião.

Em julho, a equipe da Rainha da Sofrência lançou o álbum póstumo "Decretos Reais vol. 1", com gravações inéditas. O lançamento ocorreu poucas horas antes do seu aniversário de 27 anos.