Cantor da banda Forró Real anuncia saída do grupo

O cantor Sebasthian Monteiro anunciou saída da banda Forró Real, neste sábado (13). O forrozeiro passou 10 anos no grupo e decidiu seguir carreira solo.

"Momento mais difícil para mim depois de 10 anos", disse o cantor, em vídeo. Conforme Sebasthian, a saída foi para realizar um projeto pessoal. "Foi uma decisão tomada por mim mesmo. Não teve briga. Sempre tivemos uma ligação muito forte. Sempre tive amor, um pelo outro, na banda", disse o cantor em vídeo.

Assista:

Ainda em publicação, o cantor falou do carinho por todas da banda e admiração por cada um. "Meu muito obrigado a toda família Bill e a todos os amigos e fãs que sempre gostaram do meu trabalho e me ajudaram a crescer profissionalmente. A minha história continua e conto com o apoio de cada um de vocês. Muita coisa boa está por vir, prometo pra vocês que vem aí um Sebasthian do jeito que ninguém nunca viu. Com Deus no comando e no controle de tudo".

Cantores amigos do forrozeiro desejaram boa sorte na nova fase da carreira.

"Que Deus possa te direcionar para os melhores caminhos, te abençoando por onde for. Boa sorte meu amigo", escreveu Laninha Show. "Segue o seu caminho meu irmão", ressaltou Janaína Alves.

Na banda, seguem os cantores Fernandinho e Mannu Castro.