Matheus é diagnosticado com influenza A e Kauan fará shows sozinho

O cantor Matheus, dupla do cantor Kauan, foi diagnosticado com Influenza A H3. A assessoria da dupla emitiu comunicado sobre a saúde do sertanejo, na tarde deste sábado (11).

"Informamos que o artista Matheus Aleixo realizou exames médicos, na data de hoje (11), e foi diagnosticado com quadro de doença viral (Influenza A H3) que, por si só, impede-o de se apresentar nos eventos agendados devido aos sintomas apresentados", informou a dupla em nota.

As apresentações da banda designadas para este final de semana permanecem mantidas com apresentação de Kauan que conduzirá os shows normalmente.

"Estamos tomando todos os cuidados para que Matheus tenha pronta recuperação, e retorne as suas atividades o mais rápido possível. É o que desejamos!", concluir os sertanejos em comunicado.

O que é a Influenza A?

A gripe é causada por um vírus chamado de influenza, que apresenta mais de um tipo. O influenza é um vírus de RNA que se caracteriza por sofrer variações constantemente e ter uma grande capacidade de adaptação.

Os principais sintomas da são:

- Febre;

- Dor de garganta;

- Tosse;

- Dor no corpo;

- Dor de cabeça

O vírus influenza pode ser classificado em três tipos básicos: A, B e C. Influenza A e B são os tipos responsáveis por epidemias, e o tipo A é o causador das grandes pandemias e infecções graves com necessidade de interação ou complicação fatal.



O tipo C, por sua vez, não está relacionado com epidemias e geralmente leva a infecções brandas.

A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a gripe e suas complicações. A imunização é segura e é considerada uma das medidas mais eficazes para evitar casos graves e óbitos por gripe.

A vacina anualmente oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) protege contra as variações mais comuns em circulação dos vírus Influenza H1N1, H3N2 e Infleunza B.

O subtipo H3 segue a mesma recomendação preconizada para todos os influenza sazonais humanos. Acompanhamento de suporte pra casos sem complicação e sendo necessário, internação e uso de medicamento antiviral específico.