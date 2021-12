Nattan cancela realização de shows por processo inflamatório de garganta

O cantor cearense Nattan anunciou, em comunicado neste domingo (12), o não comparecimento em eventos até terça-feira (14). Devido a um processo inflamatório nos ouvidos e garganta, o forrozeiro precisa de repouso.

"Ele precisou de atendimento médico hoje e recebeu recomendação de repouso durante os primeiros dias de tratamento", diz o comunicado do cantor.

No sábado (11), Nattan chegou a realizar evento em Fortaleza.

Veja comunicado do cantor:

Sertanejo adoentado

No fim de semana um nome do sertanejo também deixou de realizar eventos por conta de doença. O cantor Matheus, dupla do cantor Kauan, foi diagnosticado com Influenza A H3. A assessoria da dupla emitiu comunicado sobre a saúde do sertanejo, na tarde deste sábado (11).

"Informamos que o artista Matheus Aleixo realizou exames médicos, na data de hoje (11), e foi diagnosticado com quadro de doença viral (Influenza A H3) que, por si só, impede-o de se apresentar nos eventos agendados devido aos sintomas apresentados", informou a dupla em nota.