Anitta e Pedro Sampaio lançam 'No Chão Novinha' com exaltação ao Pará

Anitta e Pedro Sampaio lançaram a primeira parceria audiovisual no YouTube, nesta sexta-feira (10). O clipe de "No Chão Novinha" somou 3,4 milhões de visualizações nas primeiras 24h no ar. O feat ressalta cenários turísticos de Belém (PA).

A nova composição é assinada por Delano, Maikinho DJ, Anitta e Pedro Sampaio. A letra traz funk raiz, marcada pelo som do batidão.

Veja clipe:

“Tudo relacionado a essa música foi e está sendo incrível. Trabalhar com a Anitta, que além de minha amiga, é uma artista sensacional, foi um presente. Nos divertimos demais e acredito que chegamos num resultado muito bacana. Um funk para dançar até o chão, literalmente”, comemora Pedro sobre o lançamento.

A produção audiovisual é assinada pelo diretor e filmmaker Fernando Moraes. Na produção executiva, Felipe Britto, que trabalhou com Anitta em incontáveis projetos, como "Girl from Rio", por exemplo.

Cenários

Legenda: Anitta utilizou diferentes cenários e aparalhagens para gravação clipe com Pedro Sampaio Foto: Vicent Rosenblatt/Divulgação

O videoclipe de “No Chão Novinha” foi dirigido por Fernando Moraes, frequente colaborador de Pedro Sampaio que vem assinando a direção de vídeos desde o hit “Sentadão”. O clipe é marcado pela cultura nortista brasileira.

Foram usados como locações o Mercado Ver-o-peso, Bar Mormaço e Vila da Barca (Belém, PA) e ainda contou a aparalhagens de Crocodilo Prime e SuperAlisson.

Anitta Cantora Esse é um dos clipes mais coloridos que já gravei, com certeza. Eu amo a cultura paraense. Uma hora eu queria evidenciar isso e escolhi que fosse neste clipe

Durante as gravações, no final do mês de novembro, fãs da cantora acompanharam as gravações e viralizaram vídeos da passagem da carioca no Pará.