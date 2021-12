Anitta cancela apresentação no Prêmio Multishow devido à agenda cheia nos EUA

Anitta não se apresentará mais no Prêmio Multishow nesta quarta-feira (8) por conta de sua agenda cheia nos Estados Unidos. O cancelamento da performance foi anunciado pela emissora no Twitter.

"Infelizmente, Anitta não poderá mais se apresentar no Prêmio Multishow por incompatibilidade de agenda. É uma pena não termos sua energia este ano, mas não faltarão edições para nos divertirmos juntos com a poderosa!", divulgou o Multishow.

Apesar de não poder mais comparecer ao evento, Anitta é indicada nas categorias "Performance do Ano" e "Música do Ano" (Girl From Rio).

