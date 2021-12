Gloria Groove não aceita prêmio de Anitta e explica motivo no Twitter

A cantora Anitta fez uma publicação no Twitter comentando a vontade de dar para Gloria Groove uma das estatuetas que ganhou no Prêmio Multishow 2021. A drag queen agradeceu, mas não aceitou.

"Como estou com dois prêmios, gostaria de perguntar pros meus fãs (que são os responsáveis por todos meus prêmios na vida) se vocês me autorizam mandar um para a Gloria Groove... está parando o pop brasileiro e merece muito reconhecimento", escreveu Anitta.

Legenda: Tweets de Anitta e Gloria Groove Foto: Reprodução/Twitter

Anitta venceu nas categorias "Música do Ano" e "Clipe TVZ" por "Girl From Rio". Ela não participou do evento por questões de agenda nos Estados Unidos.

Em seguida, Gloria Groove respondeu: "Poxa, Anitta! Sei que você diz isso por acreditar na minha arte e reconhecer minha trajetória. Obrigada. O real valor das coisas não está naquilo que o sistema impõe, e sim na confiança de que sua arte é tão plural que pode, sim, cativar o público e quebrar qualquer imposição de mercado", explicou.

"Por mais lindo que seja seu gesto, eu sonho mesmo é com o dia em que vou segurar o meu próprio prêmio nas mãos, sendo ele o fruto da minha própria dedicação", ressaltou Gloria Groove.



Anitta revelou ainda as músicas mais ouvidas do ano por ela no Spotify. Na lista, a presença da drag queen. "Meu top 5 dos mais ouvidos esse ano na minha retrospectiva Spotify", declarou Anitta.

Números de Gloria Groove

Com mais de 5,1 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 1,2 milhão de seguidores, Gloria Groove é a drag queen mais ouvida do mundo! Ela bomba também nas redes sociais: são 3,1 milhões de fãs no Instagram, 2 milhões no TikTok, 520 mil no Facebook e 972,6 mil no Twitter.

No YouTube, a cantora ultrapassou 2,4 milhões de inscritos e 600 milhões de visualizações no canal. Ela ainda tem mais de 620 mil fãs na Deezer e 715 mil no Resso.