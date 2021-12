Luísa Sonza revela ter dificuldade em falar sobre bissexualidade com os pais

A canora Luísa Sonza, 23, falou sobre a sexualidade no programa "Altas Horas", na noite deste sábado (11). A gaúcha, assumida bissexual, falou que teve resistência em falar sobre o assunto com os pais por sentir vergonha.

"Eu já estava muito segura de mim quando me assumi, mas ainda assim morrendo de vergonha dos meus pais. Ainda sinto vergonha, e estou falando disso no Altas Horas, olha que legal onde eu me meto. Isso é considerado um tabu", disse ela.

A artista ainda revelou que sua mãe, Eliane Sonza, pensou que ela era lésbica e que os namoros com homens não eram reais. "Eu namorei três anos um menino, e ela tinha certeza que era de fachada. Um dia, eu estava solteira e meu pai falou: 'Agora vamos ver se terei um genro ou uma nora'. E eu disse 'Isso aí'. Essa foi a única conversa que tive com meus pais", completou Sonza.

Luísa Sonza Cantora Isso é considerado um tabu. Mas a vida inteira minha mãe achou que eu era lésbica. Um dia estava solteira e meu pai falou: 'Agora vamos ver se terei um genro ou uma nora'. Pronto. Essa foi a única conversa que tive com meus pais. Acho muito importante ter o apoio dos pais e conversar abertamente sobre tudo. Quando tive esse momento, de contar com eles, me senti muito mais segura para tomar atitudes na vida

Luísa Sonza disse ainda ser fundamental o apoio da família e conversar abertamente sobre tudo. “Fico imaginando quem tem pais que tenham aversão ou não apoiem… Eu não tenho palavras pra definir o que seria isso pra mim. Muitas das vezes que pude me abrir com meus pais, pude falar sobre o que eu estava sentindo – não só sobre sexualidade, mas qualquer outra coisa – eu com certeza tomei decisões muito mais corretas pra minha vida, do que se eu tivesse que esconder as coisas. Então é melhor estar presente e escutar seu filho”.