Foto de policiais militares ao redor de corpo de pessoa que morreu em tentativa de chacina em Fortaleza

Segurança

Tentativa de chacina deixa três pessoas mortas no bairro Parque Dois Irmãos; criança está entre os baleados

A Polícia Militar já prendeu três suspeitos pela ação criminosa, e o governador Elmano de Freitas determinou 'ações implacáveis' para deter os criminosos

Matheus Facundo 10 de Fevereiro de 2025
captura de tela de vídeo que mostra briga de torcedores no bairro parque dois irmãos em fortaleza

Segurança

Briga entre torcedores assusta moradores no bairro Parque Dois Irmãos; PMCE diz que dispersou 'tumulto'

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e informou que dispersou os grupos causadores de "desordem"

Redação 02 de Fevereiro de 2025
Cobra capturada por moradores de condomínio de Fortaleza em 25 de fevereiro de 2023

Ceará

Cobra vista em câmera de condomínio de Fortaleza é capturada por moradores

Animal foi recolhido pelos residentes e entregue ao Corpo de Bombeiros

Carol Melo 27 de Fevereiro de 2023
Animal ficou de frente para câmeras de segurança

Ceará

Cobra é vista em câmeras de segurança, desaparece e causa temor em prédio de Fortaleza; veja vídeo

Animal apareceu em dois horários na madrugada

João Lima Neto 24 de Fevereiro de 2023
Polícia Civil

Segurança

Chefe de grupo criminoso que integrava Programa Estadual de Recompensa é preso em Fortaleza

Ele, que era considerado de alta periculosidade pela Segurança Pública, foi capturado na Comunidade Rosalina, no bairro Parque Dois Irmãos

Redação 31 de Agosto de 2021
Revólver e munições apreendidos em ação

Segurança

Polícia prende líder de grupo criminoso na Comunidade Rosalina, em Fortaleza

Além dele, um suspeito foi preso, e outro, morto na ação

Redação 26 de Julho de 2021
Igreja Canaã Parque Dois Irmãos Fortaleza

Metro

Chuva e ventania destroem teto de igreja evangélica no bairro Parque Dois Irmãos

Os fios de rede elétrica foram atingidos, e algumas casas ficaram sem energia

Redação 30 de Abril de 2021

Segurança

Cinco são baleados e presos após perseguição e troca de tiros com a polícia no Parque Dois Irmãos

Segundo a polícia, há suspeita de que os indivíduos pretendiam praticar chacina em um local conhecido como “Comunidade Vertical”

Redação 16 de Outubro de 2020

Segurança

Motociclista sem capacete morre após bater em carro na Vila Manoel Sátiro

Acidente foi registrado no cruzamento das ruas Bulgária com Américo Rocha Lima

Redação 15 de Novembro de 2019