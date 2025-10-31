Diário do Nordeste
Fórum Clóvis Beviláqua, um prédio moderno de arquitetura inovadora localizado em Fortaleza, Ceará, com fachada de janelas quadriculadas e um grande painel com nome do fórum.

Segurança

Líder do CV que ordenou morte de jovem após homicídio em 'brincadeira' de 'roleta russa' vai a júri

O réu já responde pelo crime de roubo e será julgado por homicídio qualificado e associação criminosa

Redação 11 de Outubro de 2025
Renata barroso

Zoeira

Renata Saldanha doa uniformes de ballet para crianças do Barroso, em Fortaleza

As peças serão utilizadas em uma apresentação durante o jantar beneficente do Instituto Além dos Olhos, que atua com projetos sociais no bairro

Maria Clarice Sousa* 07 de Outubro de 2025
Imagem de rua do bairro Bom Jardim, que entre os com menores rendimentos mensais de Fortaleza

Negócios

Quais os 20 bairros mais pobres de Fortaleza? Genibaú lidera ranking com renda média de R$ 1,2 mil

Chefes famílias de bairros 'mais pobres' ganham 11,6 vezes menos do que os de bairros mais ricos

Mariana Lemos 06 de Agosto de 2025
Bebê de um mês sendo salvo após se engasgar com leite materno em Fortaleza

Segurança

Bebê de um mês de vida é salvo após se engasgar com leite materno, em Fortaleza; veja vídeo

A mãe foi orientada a levar o filho a uma unidade de saúde para avaliação médica e acompanhamento clínico

Redação 23 de Maio de 2025
Fotos da equipe da Renata Façanha do BBB 25 em projetos sociais do bairro Barroso

Zoeira

Equipe de Renata Saldanha visita o Barroso e registra locais do bairro que marcaram a vida da BBB

A família da bailarina cearense ainda reside no local

Maria Clarice Sousa* 04 de Abril de 2025
A investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

Segurança

Estudante é morto por disparos de arma de fogo perto de escola em Fortaleza

Aulas foram suspensas nesta segunda-feira (9)

Redação 09 de Dezembro de 2024
Viatura da Polícia Militar

Segurança

Duas pessoas morrem e três ficam feridas em tentativa de chacina no Barroso

Caso aconteceu na noite desta sexta-feira (15)

Redação 16 de Novembro de 2024
IJF, onde criança vítima de tentativa de chacina no Barroso foi atendida

Ceará

Criança baleada em tentativa de chacina no Barroso recebe alta após quatro meses: 'Milagre'

O menino de oito anos estava internado no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza

Maria Clarice Sousa* 28 de Outubro de 2024
Fachada do IJF

Segurança

Criança e adolescente vítimas de tentativa de chacina em Fortaleza seguem internados no IJF

Uma criança e uma mulher que tentava proteger outras vítimas morreram, e outras oito pessoas foram baleadas no dia 21 de junho

Beatriz Irineu 11 de Julho de 2024
Silvio almeida

PontoPoder

'Em uma guerra de facções, crianças serem assassinadas é inadmissível', diz ministro Silvio Almeida

Ministro dos Direitos Humanos e Cidadania esteve em evento no bairro do Barroso, em Fortaleza, onde houve uma tentativa de chacina no último dia 21 de junho

Bruno Leite 03 de Julho de 2024
