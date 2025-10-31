Diário do Nordeste
Foto que contém imagens da CE-155 no Porto do Pecém

Negócios

Projeto do Arco Metropolitano será reformulado; entenda o que muda na nova proposta

Secretário de Infraestrutura do Ceará deu detalhes sobre futura rodovia no entorno da Região Metropolitana de Fortaleza

Paloma Vargas e Luciano Rodrigues 10 de Agosto de 2025
Foto que contém placa de pista em obras na BR-222

Negócios

Obras atrasadas e falta de manutenção nas rodovias até o Pecém elevam custo logístico no Ceará

Conjunto de rodovias que leva ao principal porto do Estado está longe da condição ideal

Luciano Rodrigues 09 de Agosto de 2025
Obras no 4º Anel Viário de Fortaleza

Negócios

Com poucos operários e trechos incompletos, obras do 4º Anel Viário de Fortaleza seguem lentas

Maior parte das intervenções na rodovia acontece no município de Caucaia nas proximidades do entroncamento entre as BRs 020 e 222

Luciano Rodrigues 07 de Novembro de 2024
Arco Metropolitano e Anel Viário

Negócios

Sem investidores interessados, Arco Metropolitano pode não sair do papel

Governador Elmano de Freitas afirmou que edital de licitação para a construção da via precisa de dinheiro privado

Luciano Rodrigues e Nathally Kimberly 29 de Agosto de 2024
Foto do 4º Anel Viário de Fortaleza

Negócios

Obras do Anel Viário de Fortaleza voltam no começo de agosto com novo investimento de R$ 97 milhões

Retomada ocorre após novo convênio de R$ 97 milhões ser firmado por meio de negociações do Governo do Estado com o Governo Federal nestas últimas semanas

Redação 17 de Julho de 2024
Anel Viário frete

Negócios

Atraso nas obras do Anel Viário pode deixar preço do frete 30% mais caro, dizem especialistas

Cargas poderiam trafegar com mais rapidez pelo Anel Viário, caso duplicação já estivesse concluída

Luciano Rodrigues 16 de Julho de 2024
Situação 4º Anel Viário de Fortaleza

Negócios

Veja o que se sabe sobre a retomada das obras do Anel Viário de Fortaleza

Via interliga principais rodoviais estaduais e federais que chegam e partem da capital cearense

Luciano Rodrigues 15 de Julho de 2024
BR-116

Ceará

Volta do feriado de Ano Novo tem movimentação tranquila na CE-040 e BR-116; BR-222 está engarrafada

Movimentação nas estradas registra fluxo tranquilo em algumas rodovias e engarramento em outros trechos

Redação 01 de Janeiro de 2024
Elmano de Freitas

PontoPoder

Governo deve assinar convênio de obra no Anel Viário nesta quinta-feira (21), afirma Elmano

Termo será firmado com o Ministério das Cidades (MCID) e irá garantir conclusão do corredor logístico

Bruno Leite 20 de Dezembro de 2023
governador do Ceará Elmano de Freitas

Negócios

Elmano garante conclusão do Cinturão das Águas, Anel Viário, Transnordestina e duplicação da BR-116

Governador destacou negociações com o Governo Federal para repasse de recursos nos próximos dias

Redação 08 de Agosto de 2023
