Secretário de Infraestrutura do Ceará deu detalhes sobre futura rodovia no entorno da Região Metropolitana de Fortaleza
Conjunto de rodovias que leva ao principal porto do Estado está longe da condição ideal
Maior parte das intervenções na rodovia acontece no município de Caucaia nas proximidades do entroncamento entre as BRs 020 e 222
Governador Elmano de Freitas afirmou que edital de licitação para a construção da via precisa de dinheiro privado
Retomada ocorre após novo convênio de R$ 97 milhões ser firmado por meio de negociações do Governo do Estado com o Governo Federal nestas últimas semanas
Cargas poderiam trafegar com mais rapidez pelo Anel Viário, caso duplicação já estivesse concluída
Via interliga principais rodoviais estaduais e federais que chegam e partem da capital cearense
Movimentação nas estradas registra fluxo tranquilo em algumas rodovias e engarramento em outros trechos
Termo será firmado com o Ministério das Cidades (MCID) e irá garantir conclusão do corredor logístico
Governador destacou negociações com o Governo Federal para repasse de recursos nos próximos dias