Veja as loterias acumuladas desta terça (16/09) e os prêmios dos próximos sorteios

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Na noite desta terça-feira (15), foram realizados os sorteios de algumas Loterias da Caixa. Mega-Sena, Timemania e Dia de Sorte acumularam. Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 59,1 milhões.

Confira valores e datas dos concursos futuros:

Mega-Sena : R$ 33 milhões; próximo sorteio na quinta-feira (18);

: R$ 33 milhões; próximo sorteio na quinta-feira (18); Timemania : R$ 25,5 milhões; próximo sorteio na quinta-feira (18);

: R$ 25,5 milhões; próximo sorteio na quinta-feira (18); Dia de Sorte: R$ 650 mil; próximo sorteio na quinta-feira (18).

Confira o resumo dos sorteios de hoje:

Mega-Sena 2915

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

33 apostas ganhadoras, R$ 50.164,01

4 acertos

2.648 apostas ganhadoras, R$ 1.030,47

Timemania 2295

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

6 apostas ganhadoras, R$ 42.080,07

5 acertos

210 apostas ganhadoras, R$ 1.717,55

4 acertos

3.968 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

39.535 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração - SÃO BERNARDO / SP

9.263 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Dia de Sorte 1116

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

47 apostas ganhadoras, R$ 1.885,85

5 acertos

1.244 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

14.703 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Outubro

60.027 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Como apostar na Mega-Sena, Timemania e Dia de Sorte:

Mega-Sena: o jogo mínimo, com seis números, custa R$ 6. É possível escolher de 6 a 20 números, aumentando suas chances e o valor da aposta.

Timemania: o valor da aposta é de R$ 3,50. Você deve escolher 10 números e um Time do Coração.

Dia de Sorte:o valor da aposta é de R$ 2,50. O apostador escolhe de 7 a 15 números e um Mês de Sorte.

Como apostar na Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena e Super Sete:

Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Lotomania: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.

Timemania: o valor da aposta é de R$ 3,50. Você deve escolher 10 números e um Time do Coração.

Dupla Sena: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.

Super Sete: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

Onde apostar nas loterias?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.

faça sua aposta presencialmente. Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.

realize seu jogo de forma online. Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.