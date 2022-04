Preço médio do etanol acumula alta de 5,9% no Brasil em abril

O preço do etanol no Brasil subiu cerca de 5,9% nas duas primeiras semanas de abril em comparação à média do registrado em todo o mês de março. O aumento pode pressionar o bolso do consumidor, que já desembolsa, em média, R$ 7,00 pelo litro da gasolina.

Enquanto o valor médio do litro do combustível era repassado nas bombas por R$ 4,842 no mês passado, agora subiu para R$ 5,129, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em comparação a primeira semana deste mês, dos dias 3 a 9, e a segunda, de 10 a 16, o etanol aumentou 4,5%.

A alta foi maior que a registrada pela gasolina comum, que aumentou 2,8% pelo preço médio do litro no País, em abril em comparação a março, conforme a instituição. O diesel registrou um percentual abaixo do etanol, mas acima da gasolina, cerca de 4,8% de elevação no mesmo período.

Conforme a agência, o Estado com o litro de etanol mais caro em abril é o Amapá, em média R$ 6,45. Já o mais barato no mesmo mês é São Paulo, onde o combustível é vendido por uma média de R$ 4,89.

Ceará registra alta no etanol menor que nacional

A ANP observou um aumento de 2,8% no preço médio do litro de etanol no Ceará em abril, quando comparado a março. O percentual é menor que o registrado pelo País, de 5,9%, no mesmo intervalo.

O Estado também manteve o índice referente a primeira e a segunda semana deste mês abaixo do cenário nacional. Enquanto o Brasil atingiu uma elevação média de 4,5% no valor do biocombustível, o Ceará acumulou uma alta de 0,03% no mesmo período.

O diesel também se manteve abaixo nos postos cearenses do que nos nacionais. Nas primeiras semanas de abril, em comparação a março, houve um aumento de 1,8% no Ceará, enquanto no Brasil o índice atingiu elevação de 4,8%.

O combustível que registrou a maior alta no Ceará neste mês, em comparação ao passado, foi a gasolina comum. O preço médio do litro aumentou 4,15%, percentual acima dos 2,8% observados no País.

