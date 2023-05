Ex-presidente da Petrobras Armando Guedes Coelho morre no Rio de Janeiro

Morreu no Rio de Janeiro Armando Guedes Coelho, ex-presidente da Petrobras. A causa da morte não foi divulgada. As informações são do O Globo.

Goiano, Armando se formou em Engenharia Química e Química Industrial na Escola Nacional de Química da Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ).

Ele ingressou na Petrobras em 1964, por meio de concurso público, onde exerceu diversas atividades. Uma delas foi presidir a Petrobras Comercio Internacional S.A (Interbras) e a Petrobras Distribuidora (BR).

Armando assumiu o comando da companhia em 1987, no governo José Sarney.

Também já presidiu o Conselho Empresarial de Energia da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

Na Firjan, por anos, presidiu o Conselho Empresarial de Energia da federação. Também presidiu o Conselho Empresarial de Petróleo e Gás da Firjan e foi eleito conselheiro emérito da federação. Em 2012, recebeu a medalha de Mérito Industrial da Firjan.

O velório será neste domingo (28), das 9h às 12h, no Cemitério da Penitência, no Caju, bairro carioca.