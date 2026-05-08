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Zanocelo tem lesão ligamentar e desfalca Ceará por 4 meses

Volante fará tratamento com fisioterapia na sede do clube

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 21:51)
Jogada
Legenda: Zanocelo desabafou sobre a lesão nas redes sociais
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

O volante Zanocelo vai desfalcar o Ceará por quatro meses. Ele teve uma lesão ligamentar parcial no joelho direito, na partida contra o Vitória-BA, e depois de exames de imagens os médicos do clube iniciaram o tratamento.

Não será necessário cirurgia. A recuperação será com fisioterapia, dentro do clube. Não houve rompimento total do ligamento, apenas de algumas fibras. Nas redes sociais, o jogador lamentou ficar muito tempo fora de campo, mas afirmou que está mais motivado para retornar e ajudar o Ceará.

Vão ser alguns meses, longos, mas que me dão ainda mais motivação para vencer com essa camisa. Não tenho dúvida nenhuma que voltarei mais forte e fazendo de tudo por esse clube. Nada vai me parar! Logo estaremos juntos de novo, nação. Estarei torcendo muito e com energias positivas pelos meu companheiros, comissão (técnica) e todo o clube para que façam grandes jogos e juntos conquistaremos nosso objetivo final
Zanocelo
Volante do Ceará

O tipo de lesão de Zanocelo é traumática e ocorreu porque um atleta do Vitória caiu por cima do joelho do volante alvinegro. Ele já havia ficado seis semanas fora de combate em 2026 por lesão no joelho e tornozelo.

Na temporada, o camisa 25 já fez 19 jogos, fez 3 gols e deu 3 assistências. É o segundo ano dele defendendo o Vovô.

 
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