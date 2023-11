Zagueiro Leandro Castán projeta duelo do Cruzeiro contra o Fortaleza: 'jogo difícil'

Próximo adversário do Fortaleza na Série A, o Cruzeiro busca recuperação para escapar da zona de rebaixamento. A equipe vem de três derrotas, e uma vitória diante do Tricolor pode dar novo fôlego ao time mineiro. O zagueiro Luciano Castán falou sobre a preparação da equipe e a importância do duelo.

"Creio que estamos trabalhando bem e agora é fazer tudo isso se converter nos três pontos no sábado. Estamos retomando o nosso nível, e a gente espera fazer um grande jogo sábado. É um jogo difícil, fora de casa, mas estamos nos preparando bem para que a gente possa ir em Fortaleza e sair com a vitória", disse o jogador em entrevista ao canal do clube.

"É um momento importante, decisivo... Estamos trabalhando forte, cada um dando o seu máximo em busca dos nossos resultados. Então, é um momento importante, onde estamos totalmente fechados e focados em um só objetivo, que é ter a vitória sábado", completou o jogador.

A Raposa está em 17º na tabela, com 37 pontos. Uma vitória pode dar ao time a chance de sair do sufoco nessa reta final do Brasileirão. O grupo, que tem a melhor defesa do campeonato, vive seca de gols no ataque. A equipe comandada por Paulo Autuori ainda não vai poder com o apoio da torcida até o fim do ano. O STJD puniu o clube mineiro após episódio de violência no duelo contra o Coritiba, que também recebeu a sanção.

Na 12ª posição da tabela, com 43 pontos, o Leão do Pici busca encerrar a sequência de sete jogos sem vitórias. Em jogo atrasado da 30ª rodada, os time recebe o Cruzeiro na Arena Castelão. O duelo será neste sábado (18), às 18h30 (de Brasília).