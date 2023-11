Paz confirma uso de time principal do Fortaleza no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste em 2024

O Fortaleza irá utilizar o time principal nas disputas do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste em 2024. A informação foi confirmada pelo presidente do clube, Marcelo Paz, em entrevista coletiva concedida no Pici na tarde desta quinta-feira (16).

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza Não tem a menor possibilidade da gente iniciar com o time da base o Cearense e a Copa do Nordeste, zero! A gente dá muita importância a essas competições e o Campeonato Cearense do ano que vem vale para a gente a busca por um hexacampeonato, são só cinco jogos na primeira fase, então não tem a menor chance.

Marcelo Paz também destacou que no início do ano, o time de base do Tricolor do Pici estará disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal competição de futebol de base do Brasil, disputada no mês de janeiro.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza Se a gente puder trazer mais alguns jogadores da base para estarem no elenco profissional, isso será sempre muito bem-vindo, porque isso é um objetivo do clube independente de qualquer coisa, a base existe muito para isso, para servir o elenco profissional com alguns jogadores, e isso precisa ser evoluído dentro do Fortaleza.

Em 2024, o Fortaleza irá em busca de um feito inédito no Campeonato Cearense: conquistar o sexto título consecutivo da competição estadual. Na Copa do Nordeste, o Leão quer voltar a conquistar o título, erguido pela equipe pela última vez em 2022.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.