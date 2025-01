Zagueiro Ícaro celebra fase artilheira no Floresta e projeta duelo contra o Fortaleza pelo Cearense

Invicto no Campeonato Cearense, o Floresta enfrentará, no próximo sábado (1º), o Fortaleza, em partida válida pela quarta rodada da competição estadual. Com uma vitória e dois empates no torneio, o Lobo ocupa a segunda colocação do Grupo A, com 5 pontos. Capitão da equipe, o zagueiro Ícaro projetou o duelo contra o Fortaleza.

“Será mais um jogo muito difícil. O Fortaleza é uma grande equipe, com excelentes jogadores, e com certeza nos trará grandes dificuldades neste jogo de sábado. Mas estamos preparados para mais esse desafio. Nosso objetivo é somar pontos, seguir entre os primeiros do grupo e dar mais um passo em busca da classificação para a próxima fase”, afirmou.

Zagueiro artilheiro

Neste início de temporada, Ícaro tem sido um dos destaques do time. O zagueiro de 31 anos é um dos artilheiros do Floresta e também da competição, com dois gols marcados em três jogos. Ícaro comentou sobre sua fase artilheira e destacou a felicidade de poder marcar gols.

“É muito bom poder fazer gol. Estou bem feliz com esse momento que venho vivendo, ajudando o clube a conquistar pontos. Para um zagueiro, não é tão comum estar entre os artilheiros da competição, mas estou muito contente e espero seguir nessa fase, ajudando o Floresta a conquistar vitórias”, concluiu.

Floresta e Fortaleza se enfrentam no próximo sábado (1º), às 16h30, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE.