Zagueiro do Ceará, Éder lamenta derrota para o Juventude: 'Não dá para explicar'

Éder, zagueiro do Ceará, avaliou a postura do Alvinegro na derrota por 1 a 0 para o Juventude na tarde deste sábado (30), na Arena Castelão. Na opinião do defensor, o resultado, apesar de decepcionante para o Vovô, não pode afetar a boa campanha da equipe no Campeonato Brasileiro.

Em posição, tivemos chance. Infelizmente não foi a tarde em que fomos eficientes. Eu acho que a gente estava numa constância boa, com a bola no pé, defensivamente também muito bem, mas tem coisa no futebol que não dá para explicar. Agora a gente não pode baixar a cabeça, baixar a guarda, porque temos feito bons jogos. Apesar da derrota hoje, eu acho que tivemos um volume legal de jogo, tivemos um controle, foi o que treinamos nesses dias. Agora tem que traduzir tudo isso em gols, em vitórias, porque estamos mais próximos dos nossos objetivos. Éder Zagueiro do Ceará

Com o resultado, o Ceará permanece com 26 pontos em 21 rodadas disputadas até o momento na Série A . A equipe comandada pelo técnico Léo Condé ocupa momentaneamente a décima colocação na tabela.

O clube cearense volta a campo daqui a duas semanas, devido à pausa para a data FIFA, no dia 14 setembro, quando enfrenta o Vasco, em São Januário (RJ), em jogo válido pela 23ª rodada da primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

* Sob supervisão de Crisneive Silveira