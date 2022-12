Wolverhampton acerta contratação de Matheus Cunha por empréstimo

O Wolverhampton, da Inglaterra, acertou a contratação do atacante Matheus Cunha. O brasileiro, de 23 anos, realizará exames médicos nos próximos dias e assinará contrato de empréstimo com o clube. A equipe inglesa terá prioridade na compra do atleta após o final do período, avaliada entre 40 e 50 milhões de euros. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Em 2022, Matheus Cunha disputou 17 partidas pelo Atlético de Madrid, sem anotar gols. O atleta concedeu duas assistências. Cunha chegou ao clube em 25 de agosto de 2021, após a equipe espanhola desembolsar 30 milhões de euros (cerca de R$ 189 milhões). O vínculo do atacante brasileiro era de cinco temporadas.

Na carreira, Cunha soma passagens por FC Sion, da Suíça, do RB Leipzig e do Hertha Berlin, da Alemanha.

