Wallace é suspenso pelo Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil

Wallace de Souza, jogador de vôlei da Seleção Brasileira e do Cruzeiro, foi suspenso provisoriamente pelo Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil. Segundo Ney Bello, relator do caso envolvendo o atleta, Wallace está suspenso até a conclusão da análise do processo. O jogador fez uma publicação em tom ameaçador contra o presidente Lula (PT).

“No caso em análise, as ofensas, as incitações ao crime e as ameaças - ainda que algumas delas veladas já que postas em forma de pergunta ou interpretáveis por se tratar de imagem - foram todas elas praticadas contra a autoridade máxima do país, que ocupa o posto em razão de processo eleitoral democrático e escorreito”, afirma Ney Bello no parecer.

ENTENDA O CASO

O jogador da Seleção Brasileira de vôlei e do Cruzeiro, o oposto Wallace fez uma publicação em tom ameaçador contra o presidente Lula (PT). Na sua conta pessoal no Instagram, o jogador divulgou pergunta de um seguidor, em uma rede social, sugerindo violência contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva – e abrindo uma enquete para colher a opinião de seguidores sobre o tema: 'Daria um tiro na cara do Lula com essa 12?'.

Após grande repercussão, o jogador apagou a postagem. No início da tarde, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse que acionou a Advocacia-Geral da União (AGU) para tomar providências sobre uma postagem do jogador de vôlei.