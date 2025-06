Waldson projeta reta final da 1ª Fase e acredita em classificação do Horizonte na Série D

Com seis rodadas restantes para o fim da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o Horizonte encara um momento decisivo em sua caminhada rumo à classificação. O Galo do Tabuleiro ocupa atualmente a 7ª colocação do Grupo A3, com 7 pontos conquistados em 8 partidas. A distância para o Ferroviário, time que abre o G-4, zona que garante vaga na próxima fase, é de cinco pontos.

Apesar do cenário desafiador, o zagueiro Waldson mantém o otimismo e projeta uma arrancada nas rodadas finais. Segundo ele, o grupo está focado em aproveitar cada oportunidade para subir na tabela.

"Sabemos que a situação exige uma resposta rápida, mas o campeonato ainda está em aberto. Temos seis jogos pela frente, com confrontos diretos, e se a gente conseguir encaixar uma boa sequência, tudo pode mudar", afirma o defensor.

Legenda: Waldson acredita que confrontos diretos podem definir classificação no Grupo A3 Foto: Yorran Vieira / Horizonte FC

Meta é 21 pontos

A matemática é clara: a média histórica indica que 21 pontos são suficientes para assegurar ao menos a quarta colocação. Para isso, o Horizonte precisaria somar 14 dos 18 pontos restantes. Waldson acredita que isso é possível, especialmente com o apoio da torcida nos jogos em casa.

"Temos que fazer do nosso mando de campo uma fortaleza. Esses pontos são fundamentais para sonharmos com a classificação. O grupo está comprometido e entende que cada jogo agora é uma decisão", destaca o zagueiro.

Vale ressaltar que o Galo ainda irá encarar adversários diretos na briga pela vaga, o que pode tornar o caminho mais acessível caso consiga vitórias nesses confrontos.

"Vencer jogos contra times que também estão na briga nos dá mais que três pontos. A gente tira pontos dos concorrentes e cresce na tabela. Esse tipo de confronto é crucial", finaliza Waldson.