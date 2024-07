Vôlei masculino na Olimpíada de Paris 2024: Brasil perde para Polônia e se complica no torneio

A seleção brasileira masculina de vôlei perdeu novamente, nesta quarta-feira (31), e se complicou nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Após ser superado pela Itália na estreia, o Brasil não conseguiu se recuperar no torneio e foi derrotado agora pela Polônia por 3 sets a 2 pela 2ª rodada do Grupo B.

O time comandado pelo técnico Bernardinho lutou até o fim, levou a partida para o tie-break, mas sofreu demais com os saques do time europeu, que é atual número 1 do ranking mundial de países. Apesar da derrota, garante o 1º ponto na tabela de classificação, uma vez que venceu 2 sets - poloneses ganham três.

Assim, a seleção brasileira volta a quadra na próxima sexta (2) contra o Egito. O chaveamento é formado por Brasil, Itália, Polônia e Egito. Os dois melhores avançam às quartas, assim como o 3º, caso fique entre os dois principais. O mata-mata é em jogos únicos.