Volante do Fortaleza, Camille é convocado para Seleção Brasileira Sub-17

A volante cearense Camille, do Fortaleza, foi convocada para a Seleção Brasileira Feminina Sub-17. Natural da Capital, a atleta de 16 anos também atua como zagueira e defende o clube no Campeonato Cearense da categoria, além do Campeonato Brasileiro Sub-20 e da Copinha Feminina.

A chegada ao time tricolor foi em 2022, com 14 anos. É a 1ª vez que a meio-campista foi convocada.

“Quando eu descobri que fui convocada, chorei muito. Falei para a minha mãe, contei para toda a minha família e não consegui acreditar. É o sonho de todo atleta chegar à Seleção Brasileira e eu só tenho a agradecer a toda comissão técnica e ao Fortaleza por acreditar no meu potencial”. Camille Volante do Fortaleza

Camille participa das atividades da Seleção Brasileira entre os dias 16 e 30 deste mês, na Granja Comary, no Rio de Janeiro, para o período de treinamentos. A comissão técnica trabalha para definir a lista de 21 convocados do país que disputarão a Copa do Mundo Sub-17, realizada na Espanha.

Convocação da Seleção Brasileira Sub-17

Goleiras

Ana Morganti (Corinthians)

Isadora Faichel (Ferroviária)

Josi Bencke (Grêmio)

Zagueiras

Gi Mazzotti (São Paulo)

Larissa Horn (Corinthians)

Sofia Couto (Flamengo)

Taiany Moreira (São Paulo)

Laterais

Bela Araújo (Beach FC-EUA)

Emilly Souza (Flamengo)

Mariane (São Paulo)

Meio-campistas

Camille Lorena (Fortaleza)

Giovanna Waksman (Flórida FC-EUA)

Heloisa Camargo (Corinthians)

Kaylane Vieira (Flamengo)

Larissa Forte (Flamengo)

Martha Cal (Bahia)

Yasmim (PSG-FRA)

Atacantes

Aninha Regio (Internacional)

Giovana Iseppe (São Paulo)

Juju Harris (Florida United-EUA)

Kalena Bellini (Wasatch SC-EUA)

Maria Eduarda Lima (Grêmio)

Stephanie da Silva (Internacional)

Yngrid Ribeiro (Internacional)