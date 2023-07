Vojvoda lamenta derrota do Fortaleza e elogia goleiro João Ricardo: 'é muito importante'

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

"Não foi uma noite feliz. Cometemos um erro, que pode acontecer, e o adversário aproveitou essa situação. No 1º tempo, fizemos uma partida correta, como um jogo lutado do Brasileirão, tentamos movimentar, mas o adversário sempre esteve bem posicionado. No 2º tempo, acho que depois das mudanças, entraram cinco jogadores. Sobre a parte física e criação, foi uma partida onde o 2º tempo tivemos chances claras, três finalizações na trave. Primeiro com Romero, e depois Guilherme e Crispim, cabeçada de Pikachu, bolas na área, desequilíbrio de Calebe, mas a bola não entrou”.