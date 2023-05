Vojvoda explica mudanças na escalação do Fortaleza e elogia competitividade do elenco

O Fortaleza empatou em 0 a 0 com o São Paulo na noite desta quinta-feira (11), no Castelão, pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E o técnico Vojvoda surpreendeu na escalação, realizando 7 alterações para enfrentar o Tricolor. As novidades na formação titular foram Kozlinski, Lucas Crispim, Zé Welison, Pochettino, Pikachu, Guilherme e Romero.

Ao fim da partida, ele explicou as mudanças, priorizando jogadores nas melhores condições físicas, devido a maratona de jogo.

"Queremos jogadores com a perna forte a cada jogo. Os jogos são muitos disputados. Tivemos apenas somente dois dias de recuperação. E temos jogadores que podemos utilizar. O time jogou com 6 jogadores (de linha) que não tinham começado a partida passada e minha consideração é que responderam. Sabendo que estavamos em uma etapa que estamos regulando as cargas dos jogadores, pelas sequencias de partidas".

Elogiou o elenco

Em seguida, Vojvoda elogiou a qualidade do elenco, com suas escolhas acontecendo por detalhes.

"Para o segundo tempo, temos boas mudanças, como diante do Corinthians e para este jogo. O elenco tem uma boa concorrencias, com diferenças por detalhes. Eu escolho muitas vezes planejando com comissão técnica e por poucos detalhes. Significa uma concorrencia muito grande no elenco".