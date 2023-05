Fortaleza x São Paulo: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fortaleza e São Paulo se enfrentam pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (11). As equipes entram em campo às 20h (horário de Brasília) na Arena Castelão.

As duas equipes estão separadas por um ponto na tabela de classificação. O Leão do Pici é o quarto colocado, com oito pontos, enquanto o time paulista tem sete, na quinta colocação. Assim, o duelo é um confronto direto na parte de cima da tabela.

Na última rodada, o Fortaleza empatou fora de casa contra o Corinthians por 1x1. Já o São Paulo, venceu o Internacional por 2x0 e, com Dorval Jr., engata sequência positiva na temporada.

A partida marca o isolamento de Vojvoda como o segundo treinador com mais jogos no comando do Fortaleza. O argentino chega ao jogo número 154 e ultrapassa os 153 de Rogério Ceni.

Transmissão

O jogo vai passar no SporTV e no Premiere. Na rádio, a Verdinha também transmite a partida com todos os detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Momento | Dúvidas e ausências

Com 11 jogos de invencibilidade, o Fortaleza busca manter o bom momento diante do seu torcedor na Arena Castelão. Pela Série A, o Leão ainda não foi derrotado, tem duas vitórias e um empate nas quatro rodadas que já disputou.

Neste confronto, o tabu está ao lado da equipe cearense. O São Paulo ainda não conseguiu vencer o Fortaleza desde que Vojvoda está a frente da equipe. Durante o período, foram seis partidas com três vitórias do Leão e três empates.

Com o melhor ataque do Brasil no ano, 76 gols, o time vem balançando as redes em todos os jogos desde o dia doze de Março, uma sequência de 17 jogos.

Depois do último jogo, o time teve dois dias de treinamento visando o confronto contra o São Paulo. Juan Pablo Vojvoda deve colocar em campo força máxima com as peças que tem a disposição. A volta de Lucero, fora há 5 cinco jogos, é o principal reforço para o treinador.

Por outro lado, Galhardo é dúvida depois de sair sentindo a coxa no jogo contra o Corinthians. Já Moisés, deve ser desfalque certo. O atacante sofreu um trauma no pé direito e deve ficar de fora. Pedro Rocha e Benevenuto também são faltas certas.

No São Paulo, a equipe finalizou a preparação na quarta-feira (10) ainda na capital paulista. A delegação desembarcou em Fortaleza no início da noite de ontem (10). O goleiro Jandrei, reserva de Rafael, sofreu um problema na mão durante a atividade e não viajou. Galoppo segue de fora com problema no joelho.

Prováveis escalações

Fortaleza: Fernando Miguel, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Calebe; Pikachu, Romarinho e Romero (Lucero). Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

São Paulo: Rafael; Rafinha (Raí Ramos), Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia (Méndez), Gabriel Neves (Luan), Rodrigo Nestor e Alisson; Luciano (Marcos Paulo) e Calleri. Treinador: Dorival Júnior.

Palpites

Ficha técnica | Fortaleza x São Paulo

Onde: Arena Castelão

Quando: 11/05/2023

Horário: 20h (horário de Brasília)

Transmissão: Sportv, Premiere, Verdinha e em tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA)

Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (FIFA)

Assistente 2: Celso Luiz da Silva

VAR: Silbert Faria Sisquim