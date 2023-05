Tinga valoriza empate com o São Paulo no Castelão: 'Foi um ponto importante'

O Fortaleza empatou em 0 a 0 com o São Paulo no Castelão na noite desta quinta-feira (11), no encerramento da 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Leão chegou aos 9 pontos e terminou a rodada na 6ª colocação.

E o lateral-direito Tinga, não lamentou o resultado, preferindo valorizar o ponto conquistado.

"Brasileiro é assim, muito difícil. Independente de ser em casa ou fora, temos sempre que propor o jogo, como fizemos. Tivemos nossas oportunidades no 1º tempo, mas não fomos efetivos hoje mas é levantar a cabeça. É um ponto importante que no final iremos aproveitar, mas é continuar nessa pegada pois ainda estamos na parte de cima da tabela", disse ele.

Leia Também Jogada Em jogo com expulsões, Fortaleza empata com São Paulo na Arena Castelão pela Série A



Próximo jogo

O capitão do Leão projetou o próximo jogo do Tricolor, no domingo (14), às 16 horas na Arena do Grêmio, pela 6ª rodada.

"Teremos um jogo difícil contra o Grêmio agora pela frente. É um time que toca bem a bola. Teremos que correr muito, marcar bem, transitar e aproveitar as oportunidades", finalizou ele.