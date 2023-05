Fortaleza sente maratona e mudanças contra São Paulo, mas pontua em bom início na Série A

O Fortaleza empatou sem gols com o São Paulo na Arena Castelão, nesta quinta-feira (11) pela Série A. Um resultado que mantém o Leão na parte alta da tabela (G-6), com uma leve superioridade, mas uma atuação abaixo diante de uma escalação alternativa do técnico argentino Vojvoda: o peso da maratona.

Foram seis mudanças se comparado ao jogo anterior, contra o Corinthians: o goleiro Kozlinski, o meia Crispim, o volante Zé Welison, e os atacantes Guilherme, Silvio Romero e Pikachu. Alterações necessárias pelo desgaste e que trouxeram postura distante do DNA de momentos anteriores, de um grupo mais desgastado.

Apesar disso, mantém a sequência positiva no início na Série A. Conquistou nove de 15 pontos. O aproveitamento é de 60%, totalmente diferente do início de 2022, e que permite uma briga na parte alta da tabela.

Legenda: O Fortaleza está na 6ª posição na Série A de 2023 após cinco rodadas Foto: reprodução / SrGoool

Em campo, os grandes momentos foram dos donos da casa, com uma cabeçada de Guilherme no travessão e uma pressão nos minutos finais, sem a efetividade suficiente para abrir o placar. Ao poupar força, o espetáculo perdeu intensidade. As expulsões de Brítez e Nestor no 2º tempo ainda ampliaram a exigência física.

Os destaques individuais foram Kozlinski, com uma defesa importante, Zé Welison, que participou bem no meio-campo, além de Titi, que venceu a maioria dos embates na grande área. No fim, Vojvoda descansou a parte dos titulares, mas percebeu a mudança de rotação nas substituições.

Invencibilidade e sequência

O Fortaleza chegou ao 12º jogo invicto em 2023, sendo o 5º pelo Brasileirão. O panorama de oscilação em campo faz parte, apesar da sequência positiva, que envolve também Copa do Brasil e Sul-Americana.

Pelo nível de atuação atual, o Leão segue a briga na parte alta da tabela do Brasileirão e tenta surpreender na Copa do Brasil. A sequência será fora de casa, em jogos difíceis: Grêmio e América-MG, na Série A, além do Palmeiras, em duelo eliminatório.

Próximos jogos do Fortaleza

14.05 - Grêmio x Fortaleza | às 16h, na Arena do Grêmio (Série A)

17.05 - Palmeiras x Fortaleza | às 19h, no Allianz Parque (Copa do Brasil)

20.05 - América-MG x Fortaleza | às 16h, no Independência (Série A)