Vojvoda exalta título do Nordeste e torcida leonina: "o torcedor merece esta alegria"

O técnico Juan Pablo Vojvoda conquistou com o Fortaleza o título da Copa do Nordeste neste domingo, após o Leão vencer o Sport por 1 a 0 no Castelão. O treinador, exaltou o título conquistado - o seu segundo no Tricolor de Aço - e a torcida leonina, que fez uma linda festa no Castelão.

"Ser campeão do Nordeste é é muito dificil e o clube consegue pela 2ª vez. Um título como este fica na história do clube e o nosso torcedor está muito feliz. O nosso torcedor merece. A paixão deles inspira muita gente, como na Argentina e o torcedor respira futebol a cada momento. Nós trabalhamos para dar felicidade para o torcedor. Estamos muito felizes em conquistar uma taça como esta".

Ao elenco



Em seguida, Vojvoda também agradeceu aos jogadores pela dedicação ao longo da campanha e pela raça demonstrada na final deste domingo.

"Agradeço a eles pelo espírito de luta, estou muito agradecido a cada um, agradecido pela oportunidade de estar à frente desde grupo. É parabenizar cada um deles. O grupo merece esta alegria. No 1º tempo fizemos uma partida muito eficaz, mas no segundo, pelo clima, muita chuva, condição do campo, depois com 10 homens, conseguimos ganhar a final. O sofrimento também faz um campeão. Vamos desfrutar isso e amanhã e terça já pôr a cabeça nas proximas competições", disse ele.

Libertadores

E o próximo compromisso do Leão é histórico e mais que esperado. A estreia do clube na Libertadores, que será no dia 7, diante do Colo Colo, do Chile, no Castelão. Para Vojvoda, o trabalho agora é deixar o elenco nas melhores condições para estrear na competição continental.

"Já amanhã começaremos a trabalhar para o jogo de quinta, para uma competição muito importante no futebol sul-americano. Temos primeiro que recuperar os jogadores e a partir daí fazer nosso planejamento para a estreia".